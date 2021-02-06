Подросток рискнул жизнью ради бесплатного перелета в другую страну на колесе лайнера

Подросток из Кении выбрал далеко не самый безопасный способ перелета из Англии в Нидерланды. Молодой человек решил сэкономить на билете и зацепился за низ шасси, таким образом преодолев 400 километров пути.

Как сообщает Mirror, 16-летний юноша был найден вблизи воздушного судна с признаками тяжелого обморожения. Его случай, несмотря на вред здоровью, можно назвать счастливым, так как многие безбилетники на самолетах срываются вниз во время полета или замерзают насмерть.

Ранее житель Лондона, выйдя в сад у своего дома, обнаружил на земле тело пассажира-безбилетника, пытавшегося попасть в Великобританию из Кении. Предположительно, мужчина не смог выдержать девятичасовой полет в связи с недостаточной герметичностью отсека воздушного судна.