В США усилят охрану на авиабазах после загадочного проникновения неизвестного

В Соединенных Штатах после проникновения неизвестного на военную базу Эндрюс под Вашингтоном усилят меры безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным СМИ, ужесточение подхода к обеспечению безопасности планируется сделать на всех военных базах американских ВВС.

Напомним, что инцидент произошел днем 5 февраля. Нарушитель смог попасть внутрь самолета Boeing C-40 Clipper за несколько часов до прибытия президента Джо Байдена. На данный момент мужчине предъявлена повестка по факту незаконного проникновения на территорию военного объекта.