В США усилят охрану на авиабазах после загадочного проникновения неизвестного
Нарушителю предъявлена повестка по факту незаконного проникновения на территорию военного объекта.
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В Соединенных Штатах после проникновения неизвестного на военную базу Эндрюс под Вашингтоном усилят меры безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
По данным СМИ, ужесточение подхода к обеспечению безопасности планируется сделать на всех военных базах американских ВВС.
Напомним, что инцидент произошел днем 5 февраля. Нарушитель смог попасть внутрь самолета Boeing C-40 Clipper за несколько часов до прибытия президента Джо Байдена. На данный момент мужчине предъявлена повестка по факту незаконного проникновения на территорию военного объекта.