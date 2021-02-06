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Уйти от преследования: когда стоит сменить номер телефона на новый

Анна Берестовая
03:21 06.02.2021
В некоторых случаях телефон может оказаться в базе для рассылок.
Уйти от преследования: когда стоит сменить номер телефона на новый
© Фото: pixabay.com
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В случае, если номер телефона оказался у мошенников или попал в базу рекламных рассылок, для избавления от нежелательных звонков его может понадобиться сменить. Такое мнение озвучил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

При наличии входящих вызовов с рекламой и объявлениями, а также СМС-сообщений с рассылками можно сделать вывод, что телефон оказался в базе. Случиться это могло как после использования человеком некоторых услуг, так и, к примеру, при введении другим пользователем номера с ошибкой. Об этом пишет агентство «Прайм».

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать специального бота в Telegram, способного подделывать номер телефона и менять голос при звонках. Для защиты от подобного существуют приложения, определяющие, кто совершает входящий вызов.

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