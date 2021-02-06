Надвигающийся на Москву арктический циклон показали из космоса

На Москву надвигается арктический циклон, который принесет вместе с собой сильные морозы. Кадры атмосферного вихря со спутника были опубликованы госкорпорацией Роскосмос.

Уточняется, что снимок был сделан российским спутником дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» на аппаратуру МСУ-МР.

«Температура опустится ниже минус 20 градусов, отмечают метеорологи», - сообщается в Twitter-аккаунте госкорпорации.

Незадолго до этого в Гидрометцентре спрогнозировали погоду в феврале, подчеркнув, что она будет крайне неоднородной.