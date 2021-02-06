Telegram заблокировал каналы с личными данными правоохранителей

Администрация Telegram приняла решение заблокировать каналы с личными данными граждан, связанных с несогласованными акциями, а также сотрудников правоохранительных органов. Блокировка была осуществлена после соответствующего требования от Роскомнадзора.

За последние недели в мессенджере были заблокированы несколько каналов, распространявших данные об адресах и номерах телефона участников несанкционированных митингов, а также прокуроров, судей и так далее. Об этом рассказал основатель сервиса Павел Дуров.

«Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию», - обозначил Дуров в Сети.

Он подчеркнул, что одинаковые меры применяются и будут применяться ко всем нарушителям без привязки к их политическим взглядам.

Ранее основатель Telegram сообщал, что сервис заблокировал несколько сотен разнообразных призывов к насильственным действиям во время протестов на территории США. Дуров отметил, что его команда будет продолжать работу по удалению контента, прямо подталкивающего к насилию.