Премьер Украины заявил о планах отказаться от угля к 2030 году
По словам Дениса Шмыгаля, сейчас в стране функционирует 61 угольный регион.
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Украина планирует отказаться от угля к 2030 году, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По его словам, Украина готова к вызовам, стоящим перед ней «в контексте зеленого перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов». Сейчас в стране функционирует 61 угольный регион.
«Эти моногорода привязаны к единому предприятию, но власти уже разрабатывают программу, чтобы отказаться от угля в течение десяти лет», - цитирует пресс-служба правительства Шмыгаля.
Премьер акцентировал, что инфраструктура городов устарела, из-за чего в будущем может возникнуть серьезная социальная напряженность.