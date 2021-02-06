Премьер Украины заявил о планах отказаться от угля к 2030 году

Украина планирует отказаться от угля к 2030 году, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина готова к вызовам, стоящим перед ней «в контексте зеленого перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов». Сейчас в стране функционирует 61 угольный регион.

«Эти моногорода привязаны к единому предприятию, но власти уже разрабатывают программу, чтобы отказаться от угля в течение десяти лет», - цитирует пресс-служба правительства Шмыгаля.

Премьер акцентировал, что инфраструктура городов устарела, из-за чего в будущем может возникнуть серьезная социальная напряженность.