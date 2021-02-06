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Ловушка болезни: лечение COVID-19 может вести к мутации вируса

Анна Берестовая
23:29 06.02.2021
Изменяясь, вирус становится более стойким к иммунным реакциям.
Ловушка болезни: лечение COVID-19 может вести к мутации вируса
© Фото: Vyacheslav Madiyevskyy Keystone Press Agency Globallookpress
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Один из методов лечения коронавирусной инфекции оказался фактором, способствующим мутации SARS-CoV-2. Появление изменений в структуре вируса оказалось связано с процедурой переливания плазмы крови.

Соответствующая закономерность была замечена британскими специалистами в ходе 102-дневного исследования состояния пациента, ранее  перенесшего онкологию. После проведения терапии плазмой коронавирус в организме больного начал изменяться, в частности мутировав в «белке-шипе», использующемся для заражения других клеток.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование. По наблюдению ученых, COVID-19 способен создавать новые штаммы при условии длительного пребывания в человеческом организме или же в случае нахождения в организме людей со слабой иммунной системой и хроническими заболеваниями. Изменяясь, вирус становится более стойким к иммунным реакциям.

Ранее замминистра здравоохранения Соединенного Королевства указал, что к настоящему времени специалистам известно около четырех тысяч мутаций коронавируса. Сегодня медики работают над тем, чтобы вакцины от COVID-19 могли справляться со всеми разновидностями заболевания.

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