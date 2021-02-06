Автобус с туристами вылетел с дороги под Пермью

Под Пермью во время возвращения с горнолыжного комплекса в Чусовом автобус с туристами вылетел с дороги. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Происшествие случилось в 19.30. По дороге Полазна-Чусовой ехал автобус Mercedes с около 20 пассажирами. На 34-м километре водитель автобуса допустил съезд с дороги», - рассказали в полиции.

В результате ЧП никто не пострадал, все пассажиры добрались до города на другом транспорте. На данный момент все подробности происшествия выясняются.