Выявлена опасность чеснока при длительном употреблении

Один из пользователей портала Sohu раскрыл опасность чеснока при длительном употреблении. По мнению пользователя, чеснок представляет особую опасность для людей с заболеванием глаз. При длительном употреблении может появиться нечеткость зрения и затуманенность.

Также из-за избытка данного овоща в рационе, по мнению пользователя, могут возникнуть такие симптомы, как сухость во рту, тяжесть в голове, потеря памяти и шум в ушах.

А вот если чеснок употреблять в умеренном количестве, то он принесет много полезных свойств для человека. В первую очередь чеснок снижает сахар в крови, а также оказывает противовоспалительное и дезинфицирующее действие. Он особенно подходит в качестве вспомогательного средства для лечения гриппа.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, как фрукты и овощи влияют на витамин С. В овощах и фруктах содержится фермент аскорбатоксидаза, который разрушает витамин С, необходимый для защиты организма от проникновения патогенов. Особенно много аскорбатоксидазы в огурцах, кабачках, яблоках, винограде, цветной капусте.