В Госдуме сообщили о возможной встрече Путина с лидерами фракций
Встреча главы государства планируется 18 февраля.
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Президент России Владимир Путин может встретиться с лидерами думских фракций 18 февраля. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.
«У нас есть информация, что данная встреча планируется со стороны руководства фракций Госдумы и ожидается примерно 18-го числа, плюс-минус один-два дня», - цитирует Лебедева РИА Новости.
Ранее на заседании Совбеза России президент России Владимир Путин обсудил эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом.