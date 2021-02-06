В стране и мире В Госдуме сообщили о возможной встрече Путина с лидерами фракций Ирина Киселенко Встреча главы государства планируется 18 февраля. © Фото: Kremlin Pool Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин может встретиться с лидерами думских фракций 18 февраля. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. «У нас есть информация, что данная встреча планируется со стороны руководства фракций Госдумы и ожидается примерно 18-го числа, плюс-минус один-два дня», - цитирует Лебедева РИА Новости. Ранее на заседании Совбеза России президент России Владимир Путин обсудил эффективность государственной политики в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика