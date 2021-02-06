В Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 23 обстрела со стороны террористов

В Идлибской зоне деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 23 обстрела со стороны террористов. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике Вячеслав Сытник.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (в том числе по данным сирийской стороны – 20 обстрелов), из них в провинции Идлиб –13 обстрелов, в провинции Латакия – 2 обстрела, в провинции Алеппо - 5 обстрелов, провинции Хама – 3 обстрела», – сказал он.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Также подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в провинции Алеппо по двум маршрутам. Армейская авиация провела воздушное патрулирование.

*«Джабхат Ан-Нусра» – террористическая организация, запрещенная на территории РФ.