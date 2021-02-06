Мосгорздрав сообщил о госпитализации 12 человек после пожара в Новой Москве

После пожара в жилом доме поселка Мосрентген в Новой Москве были госпитализированы 12 человек, трое погибли. Об этом РИА Новости сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«В результате происшествия пострадали 15 человек, включая детей. Три человека погибли, из них двое детей. 12 человек в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в специализированные городские медицинские организации», - говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что для эвакуации использовались санитарные вертолеты. Ранее в жилом доме в Новой Москве вспыхнул огонь в квартире на втором этаже. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.