Мосгорздрав сообщил о госпитализации 12 человек после пожара в Новой Москве
Все пострадавшие доставлены в специализированные медицинские организации.
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После пожара в жилом доме поселка Мосрентген в Новой Москве были госпитализированы 12 человек, трое погибли. Об этом РИА Новости сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
«В результате происшествия пострадали 15 человек, включая детей. Три человека погибли, из них двое детей. 12 человек в состоянии различной степени тяжести госпитализированы в специализированные городские медицинские организации», - говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что для эвакуации использовались санитарные вертолеты. Ранее в жилом доме в Новой Москве вспыхнул огонь в квартире на втором этаже. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров.