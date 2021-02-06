Боррель считает отношения ЕС и РФ «далекими от удовлетворительных»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает отношения Евросоюза и России далекими от удовлетворительных, но призвал стороны сохранять возможности для обмена мнениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя ЕС по итогам визита в Москву.

«Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных», - говорится в заявлении.

Боррель посещал Москву с 4 по 6 февраля. В ходе своего визита он встретился со многими представителями российских общественных организаций, а также министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Во время встречи оба дипломата отметили определенную напряженность, существующую между сторонами.