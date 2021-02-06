Стала известна столица «Тотального диктанта» в 2021 году

Столицей «Тотального диктанта» в 2021 году станет Якутск. Об этом объявил писатель Дмитрий Глуховский в ходе онлайн-трансляции финала конкурса «Столица Тотального диктанта — 2021», запись которого опубликована на YouTube.

Якутск получил большинство голосов жюри - в голосовании также участвовали Салехард, Саранск, Томск, Рязань и Ярославль. В прошлом году столицей акции был признан Санкт-Петербург.

Дмитрий Глуховский стал автором текста для диктанта, он прочитает его на главной площадке акции 10 апреля. По словам писателя, его тест будет посвящен темам наследия и самореализации женщин.