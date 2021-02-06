Смерть от COVID-19 сможет предсказать искусственный интеллект

Копенгагенский университет провел исследование, в ходе которого выяснил, что искусственный интеллект способен определять на 90% вероятность смерти человека от коронавирусной инфекции.

Одним из наиболее важных факторов являются показатели: индекс массы тела, пол и высокое кровяное давление. С помощью данных для исследования получится спрогнозировать количество пациентов, которым необходим респиратор и очередь пациента на вакцинацию.

«Мы начали работать над моделями, чтобы помочь больницам, поскольку во время первой волны они опасались, что у них не будет достаточно респираторов для пациентов интенсивной терапии. Наши новые результаты также могут быть использованы для тщательного определения того, кому нужна вакцина», - рассказал профессор Мэдс Нильсен с факультета компьютерных наук Копенгагенского университета.

Специалист также отметил, что над разработкой компьютерных моделей, которые смогут прогнозировать насколько серьезно пострадает человек от COVID-19, ученые работают со времен первой волны пандемии, передает WiseNews.

На данный момент, чтобы воспользоваться своими результатами на практике, исследователи работают со столичным регионом Дании. Данное исследование было проведено в сотрудничестве с Rigshospitalet и Bispebjerg и больницей Frederiksberg.

Ранее в Великобритании фармаколог Хусейн Абдех рассказал, при каких симптомах коронавирусной инфекции необходимо срочно обратиться к врачу. Медицинская помощь необходима, если человек испытывает боли в груди, затрудненное дыхание, проблемы с речью и передвижением.