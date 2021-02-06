На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,5
Подземные толчки ощущались в 25 населенных пунктах.
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В акватории озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
По данным службы, эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. Подземные толчки силой от 2 до 6 баллов ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия - информация поступала из 25 населенных пунктов.
О жертвах и разрушениях данных нет.