Медведев поддержал усилия против цензуры трех украинских телеканалов в разговоре с Медведчуком

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZIK. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

«В ходе телефонного разговора было отмечено, что действия президента Украины (Владимира) Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми украинскими властями европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США поддерживает решение Киева ввести санкции против телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK. Об этом сообщили представители американского посольства в Киеве. По мнению дипломатов, телеканалы распространяли дезинформацию, которую использовали как орудие в информационной войне, которую якобы ведет Россия.