Начальник отдела угрозыска Махачкалы ранен при задержании подозреваемого

Начальник отдела уголовного розыска Ленинского района Махачкалы был ранен во время задержания подозреваемого в убийстве двух женщин в Дагестане. По факту посягательства на жизнь сотрудника полиции при исполнении было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК.

В ходе задержания подозреваемый оказал сопротивление и нанес полицейскому колото-резаные раны в области грудной клетки и левого плеча.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать нападавшего, на данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия проводятся следственные действия.