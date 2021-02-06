Пять человек погибли в ДТП в Свердловской области

В ДТП в Свердловской области погибло пять человек, трое доставлены в больницу с серьезными травмами. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

«ДТП в Свердловской области произошло сегодня вечером, в результате пять человек погибли, еще трое получили серьезные травмы и доставлены в больницу: врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь», - сообщил сотрудник МВД.

На данный момент устанавливаются точные причины произошедшего. По предварительным данным, два автомобиля столкнулись на трассе Нижние Серги - Михайловск - Арти.