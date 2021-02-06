Украинские полярники пригласили Зеленского в Антарктиду

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских полярников с юбилеем основания станции «Академик Вернадский». В ответ на поздравление, полярники пригласили Зеленского для личного визита в Антарктиду. Об этом сообщила пресс-служба на сайте офиса президента.

«Спасибо за то, что вы делаете большое дело. Я хочу вас поздравить с большим юбилеем - 25-летием основания Украинской станции им. Академика Вернадского. Для меня это большая честь - вживую пообщаться с вами. Вы делаете большую ежедневную работу для развития науки», - сказал Зеленский.

В ходе разговора президент Украины также обсудил вопросы связанные с глобальным потеплением.

«Мы здесь, в Антарктиде, ежедневно наглядно наблюдаем глобальное потепление. Оно здесь происходит очень быстро», - сказал начальник 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба.

Ранее украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» в ходе съезда объявила о начале процесса импичмента президенту Владимиру Зеленскому. Депутаты осудили президента за решение ввести санкции против члена партии Тараса Козака и заблокировать вещание трех телеканалов.