Сербия выдала РФ сотрудницу банка, совершившую незаконную сделку на сумму 5 млн долларов
Обвиняемая будет доставлена в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН.
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Сербия выдала России исполнявшую обязанности заместителя председателя правления банка, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале Генеральной прокуратуры РФ.
«В октябре 2020 года в связи с установлением ее местонахождения на территории Сербии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о ее выдаче, который был удовлетворен», - говорится в сообщении.
По версии следствия, экс-сотрудница банка использовала свое служебное положение и обеспечила осуществление незаконной сделки на сумму 5 миллионов долларов, которые были похищены ее соучастниками. Таким образом, банку был нанесен крупный материальный ущерб.