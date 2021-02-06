В стране и мире Сербия выдала РФ сотрудницу банка, совершившую незаконную сделку на сумму 5 млн долларов Алексей Курильченко Обвиняемая будет доставлена в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Сербия выдала России исполнявшую обязанности заместителя председателя правления банка, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщили в Telegram-канале Генеральной прокуратуры РФ. «В октябре 2020 года в связи с установлением ее местонахождения на территории Сербии Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о ее выдаче, который был удовлетворен», - говорится в сообщении. По версии следствия, экс-сотрудница банка использовала свое служебное положение и обеспечила осуществление незаконной сделки на сумму 5 миллионов долларов, которые были похищены ее соучастниками. Таким образом, банку был нанесен крупный материальный ущерб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика