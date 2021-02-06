В стране и мире «Выпрыгнула с девятого этажа»: свидетель рассказала о спасшейся при пожаре в Новой Москве женщине Алексей Курильченко По словам местной жительницы, женщина попала в больницу с переломом позвоночника. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: moscow.mchs.gov.ru Читайте нас на: Жительница поселка Мосрентген Раиса Кожевникова рассказала «Звезде» о пожаре, произошедшем в одном из жилых домов. «С девятого этажа спрыгнула женщина - ее дети, видимо, остались внутри и погибли. Она сейчас лежит в больнице с переломом позвоночника. Я стояла возле места пожара два часа», - рассказала «Звезде» Раиса. Возгорание произошло на втором этаже 9-этажного дома. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. На данный момент он полностью ликвидирован. Сообщается о трех погибших - двое из них дети. По предварительным данным причиной возгорания стала неисправная электропроводка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика