Судно «Фортуна» начало укладку «Северного потока-2» в водах Дании

Судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к прокладке трубопровода «Северный поток-2» в водах Дании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-оператора Nord Stream 2.

«Судно-трубоукладчик "Фортуна", 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода "Северный поток - 2", успешно провело морские испытания и сегодня приступило к трубоукладке в водах Дании» - сообщили в компании.

Отмечается, что компания дополнительно уведомит журналистов о ходе строительства и дальнейших планах. Работы проводятся в соответствии со всеми разрешениями.

От побережья России через Балтийское море до Германии проект предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. США активно выступают против строительства.