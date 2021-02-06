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Названы симптомы для срочного обращения к врачу при COVID-19

Ирина Киселенко
19:43 06.02.2021
Боли в груди - один из первых сигналов незамедлительного обращения к врачу.
Названы симптомы для срочного обращения к врачу при COVID-19
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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В Великобритании фармаколог Хусейн Абдех рассказал, при каких симптомах коронавирусной инфекции необходимо срочно обратиться к врачу. Об этом он сообщил в интервью зарубежным СМИ.

«Медицинская помощь необходима, если вы испытываете боли в груди, затрудненное дыхание, проблемы с речью и передвижением», - сказал Хусейн Абдех в беседе с Express.

Он также отметил, что новый штамм COVID-19 имеет такие же симптомы, как и первостепенный вирус.

«Новые штаммы COVID-19 имеют те же симптомы, что и первоначальный», - сказал специалист.

В декабре стало известно о том, что в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что новый вариант COVID-19 более заразный и требует от населения еще большей осторожности.

Новый штамм, по предварительным оценкам, на 70% более заразный, однако на данный момент нет информации о его степени опасности с точки зрения смертности.

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