Из ТЦ в Москве эвакуировали тысячу человек из-за бесхозного предмета

В Москве из-за бесхозного предмета из торгового центра была выведена тысяча человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Подозрение на угрозу взрыва, нашли бесхозный предмет. Вывели около 1000 человек», - сказал источник.

В настоящий момент магазин открыт и продолжает работу в стандартном режиме.