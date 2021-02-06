Из ТЦ в Москве эвакуировали тысячу человек из-за бесхозного предмета
В настоящий момент магазин уже открыт и продолжает работать в обычном режиме.
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press
В Москве из-за бесхозного предмета из торгового центра была выведена тысяча человек. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Подозрение на угрозу взрыва, нашли бесхозный предмет. Вывели около 1000 человек», - сказал источник.
В настоящий момент магазин открыт и продолжает работу в стандартном режиме.