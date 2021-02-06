Суд избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве хореографа в Москве

Черемушкинский суд в Москве арестовал подозреваемых в убийстве девушки-хореографа в столице. Об этом сообщает телеканал «360».

По версии следствия, убийство организовала женщина - она наняла двух киллеров. Мотивом для совершения преступления была ревность. Подозреваемые заключены под стражу до 23 марта 2021 года.

По данным СК, убийство произошло 23 декабря 2020 года. Вблизи жилого дома по улице Профсоюзной мужчина произвел в хореографа несколько выстрелов. Все фигуранты дела были задержаны сотрудниками правоохранительных органов 5 февраля.