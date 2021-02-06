Ученые выяснили главные факторы распространения COVID-19

По мнению ученых из медицинской школы Университета Никосии, главными факторами распространения коронавируса являются ветер, температура и влажность воздуха. Об этом сообщили Cyprus Mail.



Специалисты для исследования создали компьютерную модель, которая через индекс заболеваемости COVID-19 учитывает климатические эффекты. Эксперты отметили, что другие современные модели прогнозирования часто учитывают несколько факторов: темпы выздоровления заболевших и скорость передачи патогена.

После полученных результатов, ученые сообщили, что необходимо пересмотреть требования к безопасной дистанции. Такие меры могут действовать только в условиях полного штиля.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что коронавирус в России отступает. По словам министра ведомства, за последние три недели число пациентов больниц с коронавирусом сократилось более чем на 30%. На данный момент под наблюдением врачей остаются около 880 тысяч россиян. Также Мурашко отметил, что кампания по вакцинации населения произвела «позитивный эффект».