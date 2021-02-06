МИД РФ завел аккаунт в TikTok

В TikTok появился официальный аккаунт Министерства иностранных дел России. Данный шаг не является «данью моде», так как ведомство давно планировало регистрацию. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Планировали давно. А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — сказала она журналистам.

На данный момент на странице МИД опубликовано два коротких видео, посвященных российской вакцине от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ.