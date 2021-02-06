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Эксперт назвал самую важную вещь в машине зимой

Алексей Курильченко
18:18 06.02.2021
Автолюбителям дали советы, которые помогут в наступающие морозы.
Эксперт назвал самую важную вещь в машине зимой
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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В преддверии холодов, которые принесет арктический циклон, автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал телеканалу «360» об инструментах, которые позволят облегчить использование машины.

Эксперт призвал автолюбителей возить с собой лопату - вне зависимости от места проживания. Инструмент позволит расчистить место парковки или выкопать автомобиль из-под снега.

«Если вы машину где-то бросили, а рядом с вами прошел снегоуборщик, то после него вы можете не выехать. Это самая банальная ситуация. В этом случае придется брать лопату», — предупредил Михаил Колодочкин.

Следует также иметь в бардачке зарядное устройство, рассчитанное на 12 вольт напряжения. Оно поможет зарядить телефон и вызвать помощь, если за городом с машиной что-то случится.

Кроме того, эксперт посоветовал взять с собой в поездку баллон со сжатым воздухом - им следует продуть все скважины после посещения автомойки во избежание замерзания капель воды в труднодоступных местах. Колодочкин порекомендовал уделить особое вниманию выбору «омывайки» - жидкость должна иметь в составе как можно больше спирта.

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