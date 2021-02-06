В стране и мире В Тульской области ребенок погиб при катании на тюбинге Алексей Курильченко Девочка выехала на проезжую часть и попала под колеса машины. © Фото: ALEXEY BYCHKOV, Global Look Press Читайте нас на: В деревне Крекшино Плавского района Тульской области 11-летняя девочка погибла при катании на тюбинге. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК. По данным следователей, ребенок катался на необорудованном месте и попал на проезжую часть. Девочка угодила под колеса автомобиля и погибла. По факту гибели ребенка СК инициировал процессуальную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика