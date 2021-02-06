В Тульской области ребенок погиб при катании на тюбинге
Девочка выехала на проезжую часть и попала под колеса машины.
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В деревне Крекшино Плавского района Тульской области 11-летняя девочка погибла при катании на тюбинге. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
По данным следователей, ребенок катался на необорудованном месте и попал на проезжую часть. Девочка угодила под колеса автомобиля и погибла.
По факту гибели ребенка СК инициировал процессуальную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.