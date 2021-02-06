Вертолеты эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в Новой Москве

В Новой Москве экипажи двух санитарных вертолетов эвакуировали четырех пострадавших при пожаре в поселке Мосрентген. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы (ГОЧСиПБ).

Двух детей, а также мужчину и женщину вертолеты доставили в столичные больницы. Во время сопровождения на борту авиамедицинские бригады и контролировали состояние пострадавших.

В жилом доме в Новой Москве вспыхнул огонь в квартире на втором этаже. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В результате пожара погибли три человека, в том числе двое детей, еще 14 человек пострадали.