В стране и мире Выполнявший рейс Москва - Амстердам самолет сел в Шереметьево Ирина Киселенко Причина частичного отказа системы радиосвязи будет установлена. © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости Читайте нас на: Самолет Airbus A320 выполнявший рейс Москва-Амстердам штатно приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах. «Самолет совершил штатную посадку в аэропорту вылета. Причина отказа (системы радиосвязи) будет установлена», - сказал собеседник агентства. Ранее самолет Airbus A320 подал сигнал тревоги и изменил курс. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 14.50 и через 20 минут над Тверской областью подал сигнал о тревоге и изменил маршрут. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика