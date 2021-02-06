Путин посмертно наградил погибших в авиакатастрофе под Хабаровском пилотов

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества пилотов Александра Зуева и Игоря Шумакова, погибших в авиакатастрофе под Нельканом 15 ноября 2017 года. Указ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Зуева Александра Александровича и Шумакова Игоря Леонидовича» - говорится в документе.

В 2017 году легкомоторный самолет Л-410 опрокинулся при заходе на посадку на аэродром села Нелькан. На борту было всего 7 человек – пять пассажиров и два члена экипажа. Шесть человек погибли. Среди пассажиров был ребенок - он выжил.