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«Пошла работа»: российские звезды почувствовали облегчение после послабления антиковидных ограничений

Егор Левин
17:37 06.02.2021
Артисты сходятся в том, что ситуация с выступлениями улучшилась, но все еще с нетерпением ожидают полной отмены противоинфекционных мер.
«Пошла работа»: российские звезды почувствовали облегчение после послабления антиковидных ограничений
© Фото: Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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Звезды российской эстрады почувствовали на себе облегчение из-за отмены строгих антикоронавирусных ограничений. Любовь Успенская, Лев Лещенко и Владимир Винокур в беседе со «Звездой» рассказали о том, появились или нет концерты в Москве и регионах, имеют ли вообще смысл частичные послабления и как скоро они ожидают полноценного возобновления концертной деятельности.

«Пошла работа. Сегодня еще нельзя заполнить зал на 100%, но даже 75-60% - этого уже достаточно. Лично мне работа нужна не столько ради благополучия или денег, сколько для того, что я этим живу, это моя жизнь. Если я не пою, зачем я живу?», - задалась вопросом Успенская.

Лев Лещенко выразил надежду на то, что к осени 2021 года уже появится возможность работать при практически полных залах. При этом он отметил, что особенно сильных переживаний не испытывает, потому что считает свободное время, которое можно потратить на репетиции, самообразование и иную творческую работу, положительным моментом.

«Я думаю, мы все же живем в достаточно благополучном режиме, потому что во всех европейских странах идет локдаун, печальная ситуация. У нас по крайней мере все работает. Но концертной деятельности конечно не хватает, потому что 25% нынешней заполняемости залов - это не рентабельно», - поделился певец.

Его коллега и друг Владимир Винокур заявил, что ситуация с концертами стала налаживаться, однако все равно остается возможность отмены выступлений из-за улучшающейся, но не стабилизовавшейся эпидемиологической ситуации. Артист признался, что пока его выступления только отменяются из-за решений региональных властей.

«Есть концерты даже на этот месяц, но еще неизвестно, будут ли. В марте тоже есть концерты, но тоже неподтвержденные», - поделился Винокур.

Любовь Успенская также отметила, что не тратила время зря ни во время строгих ограничений, ни после их послабления. Певица заявила, что совсем без работы она не сидела и выступала на различных мероприятиях по персональному заказу, однако, по ее словам, именно больших эстрадных концертов ей очень не хватает.

«Мне нужны сольные концерты, они для меня - самое большое вдохновение. График выстроен, туры у меня бесконечные, но главное, чтобы все это разрешилось. Расчет на то, что ничего не изменится», - сказала Успенская.

Ранее концертный директор Софии Ротару назвал артистов, снизивших цены на выступления из-за пандемии. По словам Сергея Лаврова, эстрада разделилась на два лагеря - тех, кому важнее статус, чем деньги, и тех, кто, несмотря на него, понизил расценки на свои концерты.

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