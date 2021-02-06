В Приморье рыбакам пришлось спасаться бегством из-за появившейся гигантской трещины на льду

В Приморье рыбакам пришлось спасаться бегством из-за трещины на льду. Инцидент произошел на берегу Уссурийского залива, где собрались десятки человек. Небольшой разлом вдруг начал стремительно увеличиваться в размерах.

По словам самих рыбаков, по счастливой случайности никто не пострадал во многом благодаря тому, что этим утром на льду не было машин, передает «Восток-Медиа».

Ранее молодого мужчину в Иркутске едва не убило ледяной глыбой. Огромная махина сорвалась на голову человека с крыши Центрального рынка. По словам очевидцев, он вышел на улицу, чтобы покурить и зашел за угол двухэтажного здания.