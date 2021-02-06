Число погибших при пожаре в поселке Мосрентген увеличилось до трех

В пожаре 9-этажного дома в поселке Мосрентген в Новой Москве погибли три человека - из них двое детей - еще 14 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе федерального МЧС.

Возгорание произошло на втором этаже. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. На данный момент он полностью ликвидирован. В ходе работ было спасено пять человек.