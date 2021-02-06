Жители Мьянмы вышли на митинг против госпереворота

Жители Мньянмы вышли на протестную акцию против власти военными в стране. Об этом сообщил бирманский журнал.

«Несколько тысяч рабочих и студентов в крупнейшем городе Мьянмы сегодня утром вышли на улицы в знак протеста против переворота», - сообщило издание Frontier Myanmar в Facebook.

Местные жители вышли во многих городах. В Янгоне на улице Инсейн-роуд акция прошла мирно, правоохранительные органы были в защитных масках и со щитами, однако митингующих не разгоняли.

Ранее в Амстердаме порядка 600 демонстрантов вышли на улицу, чтобы выразить протест правительственным мерам по борьбе с COVID-19. Протестующих обвинили в несоблюдении предписанных правил безопасности и социальной дистанции.