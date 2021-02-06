Умер экс-губернатор Орловской области Александр Козлов

На 72-м году жизни скончался бывший первый заместитель министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатор Орловской области Александр Козлов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Свои соболезнования семье Козлова выразил нынешний глава области Андрей Клычков.

Козлов занимал пост руководителя Орловской области с 2009 по 2014 год. Он был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий. Его должность с 2014 по 2017 год занимал депутат Госдумы от КПРФ Вадим Потомский.