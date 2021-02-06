СМИ сообщили в причинах взрыва здания в Бордо

Причиной обрушения здания во французском Бордо мог стать взрыв газа. Об этом сообщает издание Xinhua со ссылкой на французские СМИ.

На данный момент сообщается о трех пострадавших. На месте происшествия работают около 50 сотрудников пожарной службы. Взрыв повредил два соседних здания и гараж.

Инцидент произошел на одном из верхних этажей дома, расположенного в квартале Шартон. Весь квартал оцеплен. Два человека числятся пропавшими без вести.