Доктор Мясников назвал опасное лекарство в домашней аптечке

Советский и российский врач, телеведущий Александр Мясников рассказал о лекарстве, которое не стоит хранить в домашней аптечке. По мнению врача, «таблетки под язык» для резкого снижения давления вызывают опасность.

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что данные препараты могут вызвать инфаркт, инсульт и острую почечную недостаточность. Самостоятельное применение таких лекарств опасно для здоровья. Они запрещены во всем мире для домашнего пользования, Мясников настоятельно рекомендовал исключить их применение.

В заключение врач отметил, что критическое состояние может наступить именно из-за резкого снижения давления.

Ранее эксперт по фармацевтической безопасности Владимир Аникеев рассказал, как вернуть в аптеку купленное лекарство. На практике существуют ситуации, когда фармацевт не может отказать лицу, обратившемуся с вопросом о возврате товара. В отдельных случаях ситуации, разрешающие произвести данную процедуру, регламентированы законодательно.