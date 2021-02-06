В Москве введен «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр России сообщил, что в Москве объявлен повышенный, «оранжевый» уровень погодной опасности. Резкое похолодание ожидается с 20.00 7 февраля до 20.00 9 февраля. Ночью температура в этот период может опуститься до минус 27 градусов.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, как правильно принимать витамины в конце зимы. Прежде всего, необходимо пройти минимальное обследование. В частности, анализ крови, который покажет, чего действительно не хватает организму.