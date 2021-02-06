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Эксперты ВОЗ отчитались о визите на COVID-объекты в Ухане

Алексей Курильченко
15:57 06.02.2021
Ученые осмотрели все места предполагаемого возникновения коронавируса.
Эксперты ВОЗ отчитались о визите на COVID-объекты в Ухане
© Фото: Shen Bohan, XinHua, Globallookpress
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Международные эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили о результатах визита в китайский город Ухань, где предположительно образовался первый очаг заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание AP со ссылкой на представителя группы ученых Питера Дашака.

«Нас спросили, куда мы хотим отправиться. Мы предоставили принимающей стороне список. И мы побывали во всех основных местах. Во всех местах, которые мы просили посмотреть, всех, кого мы хотели увидеть» - рассказал ученый.

Эксперт отметил, что в Ухане их встретили с «неожиданной открытостью» и высоко оценил работу китайских ученых, в частности, заместителя председателя Уханьского института вирусологии Ши Чженли. На данный момент посещение COVID-объектов завершено, ученые проведут несколько дней, изучая полученные данные. Результаты исследования будут позже предоставлены на брифинге организации.

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