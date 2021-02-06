Пассажирский самолет Москва-Амстердам подал сигнал тревоги

Во время рейса Москва-Амстердам пассажирский самолет Airbus A320 подал сигнал тревоги и изменил курс. Об этом свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar24.com.

Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 14.50 и через 20 минут над Тверской областью подал сигнал о тревоге и изменил маршрут.

На данный момент самолет вырабатывает топливо. Посадка ожидается в 17.00, угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет, сообщили в Аэрофлоте.