Пассажирский самолет Москва-Амстердам подал сигнал тревоги
Самолет вылетел около 14:50 из Шереметьево.
© Фото: Soeren Stache, ZB, Globallookpress
Во время рейса Москва-Амстердам пассажирский самолет Airbus A320 подал сигнал тревоги и изменил курс. Об этом свидетельствуют данные авиационного сервиса Flightradar24.com.
Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 14.50 и через 20 минут над Тверской областью подал сигнал о тревоге и изменил маршрут.
На данный момент самолет вырабатывает топливо. Посадка ожидается в 17.00, угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет, сообщили в Аэрофлоте.