В стране и мире Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед отечеством» I степени Алексей Курильченко Директор «Первого канала» получил награду в свой день рождения. © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил директора «Первого Канала» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед отечеством» I степени. Указ был опубликован на сайте Кремля. «За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Эрнста Константина Львовича», — говорится в документе. Отмечается, что Эрнст получил награду в свой юбилей - 6 февраля ему исполнилось 60 лет. Также орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил Валерий Фокин - художественный руководитель «Национального драматического театра России». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика