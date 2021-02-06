Путин наградил Эрнста орденом «За заслуги перед отечеством» I степени
Директор «Первого канала» получил награду в свой день рождения.
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил директора «Первого Канала» Константина Эрнста орденом «За заслуги перед отечеством» I степени. Указ был опубликован на сайте Кремля.
«За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Эрнста Константина Львовича», — говорится в документе.
Отмечается, что Эрнст получил награду в свой юбилей - 6 февраля ему исполнилось 60 лет.
Также орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получил Валерий Фокин - художественный руководитель «Национального драматического театра России».