Двое детей погибли при пожаре в доме в Новой Москве

Двое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Новой Москве. Еще 14 человек пострадали. Об этом «Звезде» сообщил источник в СК РФ.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже дома в поселке Мосрентген. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Во время происшествия двое детей погибли.

По сообщению МЧС России, произошло загорание вещей и мебели в одной из квартир на втором этаже 9-ти этажного жилого дома. На данный момент следователи работают на месте происшествия. По факту пожара возбуждено уголовное дело.