В стране и мире В Новой Москве вспыхнул огонь в жилом доме Ирина Киселенко Среди пострадавших шесть детей. © Фото: nadezhdapenina, instagram Читайте нас на: В жилом доме в Новой Москве вспыхнул огонь в квартире на втором этаже. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Во время происшествия 14 человек пострадали, двое погибли. Об этом сообщает главное управление МЧС России. «К сожалению, в результате пожара пострадали 14 человек (из них 2 человека погибли) – все пострадавшие переданы медикам для осмотра и оказания помощи», - говорится в сообщении. На данный момент пожар ликвидирован. Все обстоятельства трагедии выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика