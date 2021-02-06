В Новой Москве вспыхнул огонь в жилом доме
Среди пострадавших шесть детей.
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В жилом доме в Новой Москве вспыхнул огонь в квартире на втором этаже. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Во время происшествия 14 человек пострадали, двое погибли. Об этом сообщает главное управление МЧС России.
«К сожалению, в результате пожара пострадали 14 человек (из них 2 человека погибли) – все пострадавшие переданы медикам для осмотра и оказания помощи», - говорится в сообщении.
На данный момент пожар ликвидирован. Все обстоятельства трагедии выясняются.