Названы страны, которые чаще всего «теряют» на карте

Британский провайдер учебных курсов провел масштабное исследование, призванное проверить знание географии людей из разных уголков Земли. Его участниками стали 6550 человек из 20 стран, которых попросили показать названные им государства на интерактивной карте.

Самым трудным для поиска государством оказалась Индонезия. С задачей отыскать ее не справились 83% опрошенных. Примерно столько же - 81% людей - не увидели на карте Вьетнам. У 75% возникли сложности с поиском Бангладеша, Украины, Перу и Узбекистана.

Свыше 60% человек не знали, где находится Япония и Саудовская Аравия. Мароко и Канаду не показали 57% и 53% опрошенных соответственно. Еще 46% пользователей не сумели отыскать на карте Австралию. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее был озвучен список европейских стран, в которых по итогам третьего квартал прошлого года подешевело жилье. Значительно уменьшилась стоимость недвижимости на Кипре, в Румынии, Италии и Хорватии.