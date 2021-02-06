Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы страны, которые чаще всего «теряют» на карте

Анна Берестовая
01:51 06.02.2021
На знание географии протестировали жителей 20 стран мира.
Названы страны, которые чаще всего «теряют» на карте
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Британский провайдер учебных курсов провел масштабное исследование, призванное проверить знание географии людей из разных уголков Земли. Его участниками стали 6550 человек из 20 стран, которых попросили показать названные им государства на интерактивной карте.

Самым трудным для поиска государством оказалась Индонезия. С задачей отыскать ее не справились 83% опрошенных. Примерно столько же - 81% людей - не увидели на карте Вьетнам. У 75% возникли сложности с поиском Бангладеша, Украины, Перу и Узбекистана.

Свыше 60% человек не знали, где находится Япония и Саудовская Аравия. Мароко и Канаду не показали 57% и 53% опрошенных соответственно. Еще 46% пользователей не сумели отыскать на карте Австралию. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее был озвучен список европейских стран, в которых по итогам третьего квартал прошлого года подешевело жилье. Значительно уменьшилась стоимость недвижимости на Кипре, в Румынии, Италии и Хорватии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:05 В стране и мире
Надвигающийся на Москву арктический циклон показали из космоса
01:52 В стране и мире
Германия, Польша и Швеция отреагировали на высылку дипломатов из РФ
00:16 В стране и мире
Fitch сохранило суверенный рейтинг России
12:02 Армия
Видео
Шойгу заявил, что МО доложит Путину о наработках по развитию высокоточного оружия большой дальности
23:55 Спорт
ЧМ-2022 по борьбе перенесен из Красноярска в Белград из-за санкций
Популярное
Популярное
Кардиологи назвали напитки, защищающие от смерти после инфаркта
Видео
Раскрыты подводные камни досрочного погашения кредита
Ученые обнаружили неожиданный эффект кофе на здоровье
Псаки на вопрос о летней Олимпиаде в Токио рассказала о зимних Играх в Пекине
Видео
«Новые крылья» России: как проходит финальный этап сборки новейшего Ил-114-300
Рядом с Землей обнаружили скопление таинственного вещества
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.