Германия, Польша и Швеция отреагировали на высылку дипломатов из РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что высылка трех европейских дипломатов из России, якобы участвующих в несанкционированных акциях, является необоснованной. В связи с этим Берлин оставляет за собой право расширять санкции в отношении российской стороны, в частности, физических лиц. При этом, Меркель подчеркнула, что Европа и Россия должны «оставаться в диалоге из "стратегической необходимости"».

В свою очередь, в министерстве иностранных дел Польши российскому послу заявили, что не согласны с принятым Москвой решением, поскольку считают, что польский дипломат выполнял только официальные задачи, вытекающие из дипломатического статуса.

По словам замглавы МИД Польши Марчина Пшидача, Варшава рассмотрит возможность ответной высылки, «если Москва не изменит своего решения», сообщил он российскому послу Сергею Андрееву.

В посольстве Швеции в России выразили солидарность с Германией и заявили, что высылка европейских дипломатов является необоснованной, пишет РИА Новости.

Ранее МИД России объявил персонами нон грата дипломатов Швеции, Польши и Германии, поскольку, по данным ведомства, они принимали участие в несогласованных акциях в Москве и Санкт-Петербурге.