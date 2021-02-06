Суд арестовал подозреваемых по делу о пожаре в Красноярске

Двое подозреваемых в деле о пожаре, произошедшем на складе автозапчастей в Красноярске, арестованы. Такое решение было вынесено сегодня в суде.

Сотрудники склада заключены под стражу по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности.

«33-летнему директору и 39-летнему начальнику административно-хозяйственного отдела ООО "Автотрейд-КСК" избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», - говорится в сообщении СК РФ.

В результате трагедии погибли рабочий склада и трое пожарных МЧС РФ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении троих погибших сотрудников МЧС РФ орденом Мужества.