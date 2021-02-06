Bloomberg назвало «Спутник V» одним из крупнейших научных прорывов со времен СССР

Представив первую в мире вакцину против коронавируса нового типа, Россия совершила, возможно, самый существенный научный прорыв с советских времен. Об этом написало сегодня агентство Bloomberg.

Согласно оценке медицинского журнала Lancet, результаты третьей фазы клинического исследования «Спутник V» показали, что российская вакцина ни в чем не уступает аналогам из США и Европы, а также гораздо более эффективна, чем препараты китайского производства.

Как пишут журналисты агентства, после публикации многие страны буквально «выстроились в очередь», как потенциальные заказчики российские вакцины. И не менее 19 государств одобрили «Спутник V» для использования, и еще три - член Евросоюза Венгрия, а также Бразилия и Индия находятся буквально в шаге от этого.

Bloomberg цитирует директора консалтинговой компании Control Risks которая считает, что успех российского препарата в борьбе с COVID-19 может усилить геополитическое влияние Москвы, в частности в Латинской Америке.

«Я действительно думаю, что эта российская вакцина получит широкое распространение, но это произойдет не быстро», - согласился главный редактор Lancet.

Россия зарегистрировала препарат «Спутник V» 11 августа 2020 года. Вакцина создана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при участии Минобороны РФ и является векторной вакциной на основе аденовируса человека.